Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yapımı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, konkordato ilan edilen Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yapımı hakkında İstanbul’da görüşmeler yaparak fikir alışverişinde bulundu.

Bir takım ziyaretler için İstanbul’a giden; Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir holding yönetim kurulu başkanı İnan Kıraç ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yapımı görüşüldü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Yaman, “İnan beyle Bilecik’in tüm belediyelerini ilgilendiren ve geçtiğimiz günlerde konkordato ilan edilen, Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin bu süre zarfında yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tesisin gelecekte daha verimli hizmet verebilmesi adına fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşme oldukça verimli geçti. Yetkililerin bizlere göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.