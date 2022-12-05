Kasım ayı teşkilat çalışmaları değerlendirildi

AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilçe başkanları katılım gösterdi.

Kasım ayı teşkilat çalışmaları değerlendirilen toplantıda 2022 yılının son ayında gerçekleştirilecek çalışmaların planlaması yapılırken 2023 yılı için yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanların nezdinde tüm teşkilatlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.