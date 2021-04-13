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Karpuz fideleri toprakla buluştu

Bilecik’in karpuzuyla meşhur ilçesi Osmaneli’nde fideler toprakla buluştu.

BİLECİK 13.04.2021, 12:47
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Karpuz fideleri toprakla buluştu

Bilecik’in karpuzuyla meşhur ilçesi Osmaneli’nde fideler toprakla buluştu.

İlçede tül altı sera yöntemiyle dikilen karpuz fideleri büyük oranda Antalya’dan temin ediliyor. Çiftçiler için önemli bir maliyet kalemi olan karpuz fidelerinin seneye Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bilecik İl Tarım Müdürlüğünce desteklenen modern seralarımızdan temin edilecek. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, karpuz sezonunun tüm çiftçilerin hedeflediği geliri elde edeceği bir yıl olmasını diledi.
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