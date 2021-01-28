Karla mücadele için solüsyonlama çalışma

Bilecik Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin birçok noktasında solüsyonlama çalışması yapıldı.

Kentte etkisini gösteren kar yağışlarının vatandaşlara mağduriyet oluşturmaması adına çalışmalarına devam eden ekipler, don olayları ve buzlanmaları ortadan kaldırıyor. Bilecik Belediyesi ekipleri, birçok ana ve ara yollarda solüsyonlama çalışması yaparken hizmetlerine devam ediyor.