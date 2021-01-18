Karla mücadele ekipleri gece gündüz mesai yaptı

Bilecik Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece gündüz yaptıkları çalışmalar ile ana ve ara yolları açtı.

Hafta sonunda aralıksız devam eden yağış sonrası tuzlama ve kumlama çalışması yapan ekipler, şehir merkezi ve bütün mahallelerde gece ve gündüz mesai yaptı. Karla mücadele ekipleri, kar yağışı öncesinde yaptıkları solüsyon çalışması ile oluşabilecek buzlanma ve don olaylarını önlemiş oldu. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar yolları açarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırım ve yürüyüş yollarını temizledi. Vatandaşlar da gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, çalışanlara teşekkür etti.