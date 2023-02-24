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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emrah Burak Ölçü hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emrah Burak Ölçü hasta kabulüne başladı.
BİLECİK 24.02.2023, 11:14
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emrah Burak Ölçü hasta kabulüne başladı.
Uzm. Dr. Emrah Burak Ölçü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Polikliniğinde atandı ve görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.