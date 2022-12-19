Kardeş illerin yöresel yiyeceklerini Müdür Akyol’a ikram ettiler

Bilecik’te eğitim gören 2’nci sınıf öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’u ziyaret edip kardeş olarak seçtikleri illerin yöresel yiyeceklerini ikram ettiler.

Yerli Malı Haftası sebebi ile 700. Yıl İlkokulu 2’nci sınıf öğrencileri Simay Ercan ve Ali Göktuğ Çetinkaya, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol’u makamında ziyaret etti. Minik öğrenciler kendilerine kardeş il olarak seçmiş oldukları Gaziantep ve Amasya yöresine ait yiyecekleri Müdür Akyol’a takdim ettiler. Hem yörelerinin yiyeceklerini hem de Bilecik’in tanıtımına katkı sunmak amacıyla hediyeleşerek gönül köprüsü kuran minikler haftanın önemine dikkat çektiler.

Öğrencilerin yapmış oldukları anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Müdür Akyol, miniklere teşekkür ederek hediye verdi.