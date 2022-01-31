Kardan çizgi film karakteri Şukufe teyze ve köpeğini yaptılar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık köyünde yaşayan iki kardeşin kardan yaptığı Şukufe teyze ve köpeği köylünün maskotu oldu.

Nuri ve Hüseyin Özdemir kardeşler kar yağışı sonrasında kardan adam yapmaya karar verdiler. Yaptıkları kardan adamı çizgi film kahramanı Şukufe teyze ve köpeğine uyarlayan Özdemir kardeşlerin kardan adamı köylüler ve çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Kardan adamı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken ortaya kardan güzel bir eser ortaya koyan Özdemir kardeşleri bu güzel eser için kutladılar. Özellikle çocuklar, Şukufe teyze ve köpeğinin kardan adamını görmek için bulunduğu alana akın ettiler.