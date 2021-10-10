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Karate turnuvası şampiyonları madalyalarını aldı

Bozüyük’te ’Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen karate turnuvasında dereceye girenlere sporculara madalyaları törenle verildi.

BİLECİK 10.10.2021, 10:41
Karate turnuvası şampiyonları madalyalarını aldı

Bozüyük’te ’Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen karate turnuvasında dereceye girenlere sporculara madalyaları törenle verildi.

TOKİ İlkokulu’nda gerçekleştirilen karate turnuvasında müsabakalar ilçe sporcularının katılımı ile Kata ve Kumite dallarında yapıldı. Müsabakalara 15 Kız ve 17 Erkek sporcu olmak üzere toplam 32 sporcu katıldı. Yoğun mücadelelerin yaşandığı müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları turnuvaya katılan sporcuların velileri tarafından takdim edildi. Veliler tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dilediler. Veliler ayrıca Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü karate branşı hocası Memduh Sakarya’ya da teşekkür ederek kolaylıklar dilediler. Minik karateciler büyük bir heyecanla madalyalarını alırken yaşadıkları sevinç ise görülmeye değerdi. Ödül törenine İlçe Spor Müdürü Selçuk Özdemir, Belediye Spor Birimi Sorumlusu Serdar Saitoğlu ve sporcuların aileleri katıldı.

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