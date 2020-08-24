Karasu Deresi’nde yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Sakarya nehri ile birleşen Karasu Deresi’nde son günlerde yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Bozüyük’ün Bozalan Köyü çevresinden doğarak, Dikilitaş, Sorgun, Selöz, Hamsu, Bekdemir derelerini içine alarak akan ve Bayırköy beldesi yakınlarından çıkan Sakarya Nehri ile birleşen Karasu Deresi’nde yüzlerce balığın telef olması ve karaya vurması vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar durumu, Çevre ve Şehircilik ve Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine bildirirken, balık ölümlerinin dereye bırakılan kimyasal atıkların neden olduğunu iddia ettiler. Vatandaşlar, bu talihsiz olayın yetkililerce aydınlatılmasını ve soruna bir çare bulunmasını istediler.