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Karantinaya uymayan 1 kişi jandarma uygulama noktasında yakalandı
BİLECİK’İN OSMANELİ İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD19) SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI HES UYGULAMASINDA VAKA TEMASLI OLAN 1 KİŞİ UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI.
BİLECİK 07.11.2020, 11:24
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Jandarma ekiplerinin yaptığı HES uygulamasında vaka temaslı olan 1 kişi uygulama noktasında yakalandı.
Osmaneli de son günlerde artan vakarlın üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-650 karayolu üzerinde denetimleri sıklaştırdılar. Araç içerisinde bulunan vatandaşlara yapmış oldukları HES sorgulamasında vaka temaslı olduğu ve karantinada bulunması gereken A.Y. tespit edildi. Araçtan indirilerek İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen A.Y. hakkında idari işlem yapıldıktan sonra Bilecik’te bulunan KYK erkek yurduna gönderildi.