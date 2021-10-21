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Karagöz, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Osmaneli’nde belediye başkanları ve ilçe teşkilatları üyeleriyle bir araya geldi.

BİLECİK 21.10.2021, 15:25
Karagöz, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Osmaneli’nde belediye başkanları ve ilçe teşkilatları üyeleriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bilecik’e gelen Karagöz, Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri ile Osmaneli’nde bir araya geldi. AK Parti Bilecik Belediye Başkanları ekim ayı olağan toplantısına katılan Karagöz, partinin ileriye yönelik çalışma programlarıyla ilgili bilgi verdi.

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