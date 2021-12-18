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Kar yağışından kapanan yollar açılıyor
Bilecik’in bazı ilçeleri ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kapanan karla dolan yollar açılıyor.
BİLECİK 18.12.2021, 12:40
Bilecik’in bazı ilçeleri ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kapanan karla dolan yollar açılıyor.
Bilecik’in Söğüt ilçesi bağlı bin 50 rakımlı Hayriye Köyü -Metristepe Şehitliliği arasında yol yoğun kar yağışı yüzünden kapanma noktasına geldi. İl Özel İdaresine bağlı bir greyder yolda biriken karları temizlerken, araçlar rahatça ulaşım sağladı.