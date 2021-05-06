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Kapanmada dışarıda olan sürücüler tek tek durduruldu

Yeni tip korona virüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük ’tam kapanma’ uygulamasının ilk haftasında polis, Bilecik’in birçok noktasına denetim yaptı.

BİLECİK 06.05.2021, 15:50
Kapanmada dışarıda olan sürücüler tek tek durduruldu

Yeni tip korona virüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük ’tam kapanma’ uygulamasının ilk haftasında polis, Bilecik’in birçok noktasına denetim yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 17 günlük tam kapanmanın ilk haftasında gece ve gündüz olmak üzere araçlar üzerinde yaptığı sıkı denetimlerine devam ediyor. Kentteki 8 ayrı denetim noktasında ekipler araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Kentteki en işlek noktalar olan Atatürk Caddesi, Teyfikbey Caddesinde durdurulan araçlarda sürücüler gerekli izinlerini gösterirken, izin belgesi bulunmayanlar hakkında ise tutanak tutuldu.
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