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Kapalı pazarda hem satıcı hem de vatandaş yoğunluğu yaşanmadı

Bilecik’te bu akşam 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma öncesi kurulan kapalı pazara hem pazarcılar hem de vatandaşlar ilgi göstermedi.

BİLECİK 29.04.2021, 14:48
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Kapalı pazarda hem satıcı hem de vatandaş yoğunluğu yaşanmadı

Bilecik’te bu akşam 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma öncesi kurulan kapalı pazara hem pazarcılar hem de vatandaşlar ilgi göstermedi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde he hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar 17 günlük kısıtlama nedeniyle vatandaşların alışveriş yapması için bugün de kuruldu. Pazarda esnafın doluluk oranı yüzde 50’lilere düşerken, çoğu yer boş kaldı. Vatandaşlar ise pazar fazla ilgi göstermezken, bunun nedeni manavların açık olması gösterildi.
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