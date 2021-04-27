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Kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak

Bilecik’te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak.

BİLECİK 27.04.2021, 12:45
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Kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak

Bilecik’te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, “Pazartesi günleri hizmet veren, Hürriyet Mahallesi kapalı pazarımız tam kapanma süreci sebebiyle 29 Nisan Perşembe günü hizmet verecektir. 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bütün pazarlar kapalı olacaktır” denildi.
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