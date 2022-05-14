Kantin görevlilerine hijyen eğitimi verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ çerçevesinde Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kantincilere hijyen eğitimi verildi.

‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ gereği 2013 yılından itibaren eğitim öğretim kurumları bünyesindeki gıda işletmelerinde çalışan personele, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla birlikte ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Eğitimi’ veriliyor.

2020-2021 yılları arasında ülkemiz ve dünyada yaşanmakta olan korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle okulların kapalı olması sonucunda okul gıda işletmelerine yönelik eğitim çalışmalarına ara verilmişti. Pandemi sonrası eğitimlere yeniden başlanarak, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda konunun uzmanları tarafından eğitim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı eğitimi bizzat takip ederek sonunda katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Eğitim, müdürler ve katılımcılar ile çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.