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Kamyonet ile ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

Bilecik’te kamyonet ile bir kamu kurumuna ait ticari aracın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİLECİK 20.10.2021, 16:18
Kamyonet ile ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

Bilecik’te kamyonet ile bir kamu kurumuna ait ticari aracın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halindeki Selami Ç., idaresindeki 11 AK 564 plakalı bir kuruma ait araç, kavşağa geldiği esnada Osmaneli istikametine dönüş yapan Sefer D., yönetimindeki 34 FY 519 plakalı kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı. Sürücüler olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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