Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşu personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Bilecik AFAD personeli ile 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşu personeli ile birlikte üç grup halinde afet ve yangın farkındalık eğitimlerinin yanı sıra yangın söndürme ve tahliye deprem anı uygulamaları gerçekleştirildi. Üç gün süren uygulamalı eğitimlerin ardından eğitime katılan kamu kurum ve kuruluşları personelleri Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’e teşekkürlerini iletti.