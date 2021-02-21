Kaldırımlarda kalan karları temizleme çalışması sürüyor

Bilecik’i 5 gündür etkisi altına kar yağışı sonrası belediye ekipleri kaldırımlarda kalan karları temizlemeye devam ediyor.

Bilecik ve ilçeleri günlerce etkisi altına alan kar yağışı sonrası, hayat neredeyse durma noktasına gelirken, belediye ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesine bağlı ekipler ise kent merkezinde ana arterlerde kar temizleme işlemini bitirilirken, karlar kamyon ile boş arazilere söküldü. Arından kaldırımlarda bulunan karlar, ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarla temizlenmeye devam ediyor.