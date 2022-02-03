Kaldırım üzerine çıkıp park yapılmaz tabelası altına park etti

Bilecik’te resmi plakalı bir hafif ticari araç kaldırım üzerine çıkarak, park yapılmaz tabelası altına park etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Bilecik Valiliğine ait 11 DA 365 plakalı hafif ticari araç, geçtiğimiz gece Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde kaldırım üzerine çıkarak park etti. Bu durum kaldırımda yürüyen vatandaşların tepkisine neden olurken, üstelik aracın park ettiği yerde park yapılmaz tabelasında olması gözlerden kaçmadı.