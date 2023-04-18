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Kadir Gecesinde Sakal-Şerifi ziyaret etme fırsatı
KAYIBOYU CAMİİNDE KUR’AN I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLAYAN KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI
BİLECİK 18.04.2023, 12:05
Bilecik’te Kadir Gecesi programına katılan vatandaş Sakal-Şerifi ziyaret etme fırsatı yakaladı.
Kayıboyu Camiinde Kur’an ı Kerim tilaveti ile başlayan Kadir Gecesi özel programı İl Müftüsü Erhun’un gecenin anlam ve önemi hakkında yaptığı vaaz ile devam etti. Camilere akın eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, salâvatlar ve dualarla Kadir Gecesi’ni ihya etti. Kılınan teravih namazı akabinde Sakal- Şerif ziyareti yapıldı. Müftü Erhun tarafından 40 katlı bohçasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlara gösterildi.