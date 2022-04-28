Kadir Gecesi camilerde dualarla karşılandı

Bozüyük’te Kadir Gecesi’nde camiler dua eden ve namaz kılan vatandaşlar ile dolup taşarken Bozüyük Belediyesi tarafından da cemaate şeker ikram edildi.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ’bin aydan daha hayırlı’ olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde, vatandaşlar camilere akın etti. Kılınan teravih namazının ardından tarihi Kasımpaşa Camii’nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Kadir gecesi nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların Kadir Gecesi’ni kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun Kadir Gecesi kutlamasını ve selamlarını iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde teravih namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.