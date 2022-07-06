Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Açılışa eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker de katıldı.

Güneş Spor Kulübü ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nin birlikte düzenlediği el sanatları sergisi bir alışveriş merkezinde açılışı yapıldı. Açılışa eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Kaymakam Adem Öztürk, Kaymakam adayı Yunus Tekçe, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve davetliler katıldı.

Kulübünün Sosyal Medya Sorumlusu Burçin Köroğlu, protokol üyelerine sergi hakkında bilgi vererek, "Kulüp binamızda açtığımız sergimiz 4 gün halkımızla buluştu. Eskişehir Odunpazarı Tarihi Evleri’nde bulunan Eskişehir Bilecikliler Derneğinde 3 gün sergilenmesinin ardından bugünde ilçemizde açılışımızı yaptık. Dekoratif el sanatları hocası Zeynep Karasu hocamızın eğitiminde 48 kursiyerimiz 76 adet rölyef ve filografi tabloları, örgü amigurimi, yelek ve hırkalar, çantalar, susaklardan yapılan avizelerden oluşan sergimizi halkımıza sunduk. Bu zorlu süreçte 3 sergimizin sergilenmesinde kursun açılmasında ve devamının sağlanmasında büyük katkıları olan Kaymakamımız Adem Öztürk’e, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na, Kulüp Başkanımız Ümit Kök’e bu süreçte her türlü çalışmada yer alan Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları yönetimindeki arkadaşlarımıza, tüm kursiyerlerimize, sergilerimize katılan sanatsever halkımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.