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Kadınlardan akşam sporuna yoğun ilgi
KADINLARDAN AKŞAM SPORUNA YOĞUN İLGİ
BİLECİK 12.08.2020, 13:24
Bilecik’te Açık Havada Spor” sloganıyla başlatılan akşam sporuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kadınların spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla “Açık Havada Spor” sloganıyla parklarda ve spor sahalarında başlattığı etkinlikler 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda yapılan pilates etkinliği ile devam etti. Hijyen ve sosyal mesafenin ön planda olduğu etkinliğe hanımlar yoğun ilgi gösterirken anneleri ile birlikte spor yapmaya gelen miniklerde renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte hanımlar alanında uzman eğitmenler tarafından müzik eşliğinde hem spor yaptı, hem stres attı hem de eğlenceli vakit geçirdi.
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