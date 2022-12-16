Kadınlara yönelik uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık semineri düzenlendi

Bilecik’in Bayırköy beldesinde uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık sağlamak amacıyla kadınlara yönelik ‘En iyi Narkotik Polisi Anne’ konulu seminer düzenlendi.

Bayırköy Belediyesi ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde gençlerin uyuşturucudan uzaklaştırılması ve bilinçlendirilmesi için, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması konusunda eğitim semineri düzenlendi. Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen seminerde slayt gösterisi ve videolarla sunum yapıldı. Uyuşturucu kullanan bireylerin hal ve hareketlerinde ne gibi değişiklikler olduğu, uyuşturucu kullanan birini gördüğümüzde 112 Acil telefonun aranması gerektiği gibi konularda kadınlar bilgilendirildi.

Bilecik Belediye Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, seminer sonrası yaptığı açıklamada, “Toplumsal duyarlılığa dikkat çeken komutanlarımız, annelerimize, “Benim çocuğum yapmaz demeyin” diyerek çok önemli uyarıda bulundu, kendilerine teşekkür ederken, toplumun kanayan yarası haline gelen uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlara inmesinden dolayı ailelerimiz son derece dikkatli olmalılar, çocuğumuza yakıştıramadığımız her tür bağımlılıkta erken tespit hayat kurtarmaktadır, aksi durumda çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık seminerine katılarak duyarlılık gösteren tüm annelerimize teşekkür ediyorum” dedi.