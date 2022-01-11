Kadınlara özel hatim programı düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinatörlüğünde Osmanlı Cami’inde kadınlara özel hatim programı gerçekleştirildi.

Program, Malhunhatun Kur’an Kursu Öğreticisi Tuba Bosnalı’nın tövbe istiğfar duasıyla başladı, Yeşilkent Kur’an Kursu Öğreticisi Aylin Kahveci’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve meali ile devam etti. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinatörü Fatma Zehra Işık’ın ‘İslam’da Komşuluk‘ vaazı ve akabinde Malhunhatun Kuran Kursu Öğreticisi Hacer Kara’nın hatim duasıyla program son buldu. Online olarak da katılımcıların bulunduğu programa ilginin yoğun olduğu görüldü.