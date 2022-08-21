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Kadınlar sabah sporunda bir araya geldiler

Bilecik Belediyesi tarafından pazar günleri kadınlar için gerçekleştirilen özel sabah sporlarının ikincisi Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

BİLECİK 21.08.2022, 10:48
Kadınlar sabah sporunda bir araya geldiler

Bilecik Belediyesi tarafından pazar günleri kadınlar için gerçekleştirilen özel sabah sporlarının ikincisi Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi spor eğitmenleri ile bir araya gelen kadınlar, sportif aktivitelerini yaptı. Sosyal belediyecilik anlamında güzel projeleri uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, mahalle konakları yanındaki spor sahalarında mahalle sakinlerini buluşturuyor.

Bilecik Belediyesi Spor Eğitmeni Songül Sağdaş, Bilecik Belediyesi tarafından her hafta pazar günleri gerçekleştirilen spor etkinlikleri çerçevesinde kadın mahalle sakinleriyle buluştuklarını belirterek, "Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sabah sporumuzu yapıyoruz. Belediyemizin spor salonlarında da bu yönde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Etkinliğimiz çok güzel ve renkli oluyor. Bizlere ve mahalle sakinlerine bu imkanı sundukları için Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı’na çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Mahalle sakinleri de düzenlenen programın çok faydalı olduğunu belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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