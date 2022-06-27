Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işverenler ile görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.”
Kadınlar kendilerine özel sabah sporunda buluştu
Bilecik’te kadınlar için gerçekleştirilecek olan özel sabah sporlarının ilki düzenlendi.
BİLECİK 27.06.2022, 10:58
Bilecik’te kadınlar için gerçekleştirilecek olan özel sabah sporlarının ilki düzenlendi.
Bilecik Belediyesi, mahalle konakları yanındaki spor sahalarını spor aktiviteleriyle renklendirdi. Ertuğrul Gazi Mahalle Konağı önünde bir araya gelen kadınlar, Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri eşliğinde spor yaptı. Kadın mahalle sakinleri, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.
Kadınlara özel sabah sporları etkinliği, önümüzdeki hafta pazar günü Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.