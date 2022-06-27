banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Kadınlar kendilerine özel sabah sporunda buluştu

Bilecik’te kadınlar için gerçekleştirilecek olan özel sabah sporlarının ilki düzenlendi.

BİLECİK 27.06.2022, 10:58
Kadınlar kendilerine özel sabah sporunda buluştu

Bilecik’te kadınlar için gerçekleştirilecek olan özel sabah sporlarının ilki düzenlendi.

Bilecik Belediyesi, mahalle konakları yanındaki spor sahalarını spor aktiviteleriyle renklendirdi. Ertuğrul Gazi Mahalle Konağı önünde bir araya gelen kadınlar, Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri eşliğinde spor yaptı. Kadın mahalle sakinleri, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Kadınlara özel sabah sporları etkinliği, önümüzdeki hafta pazar günü Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)
25°
hafif yağmur