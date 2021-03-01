Kadın Spor Yaşam Merkezleri ile seramik ve rölyef kursları ziyaret ettiler

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, belediyeye bağlı spor merkezleri ile kurs alanlarını ziyaret etti.

Programları kapsamında Osmangazi Mahallesi’nde yer alan Kadın Spor ve Yaşam Merkezi ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan spor ve yaşam merkezini ziyaret eden Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Subaşı, sportif faaliyetlere katılan mahalle sakinleri ile sohbet ederek, talep ve görüşleri dinledi. Daha sonra kültür ve kongre merkezinde yer alan seramik ve rölyef kurslarındaki mahalle sakinleri ile bir araya gelen Şahin ve Subaşı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Salgının etkisinin azalması ile birlikte buralarda yeni düzenleme ve çalışmalarla daha sağlıklı ve kaliteli hizmetin verileceği alanlar oluşturacağız"

Ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Subaşı, ‘’Belediye Başkanımızın kıymetli eşi Serpil Hanım ile birlikte spor merkezlerimiz ve kurs alanlarımızı ziyaret ettik. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hem sportif faaliyetlerini artırma hem de kültürel ve sosyal alandaki aktivitelere katılması amacıyla hazırlık ve çalışmalarımız devam ediyor. Salgının etkisinin azalması ile birlikte buralarda yeni düzenleme ve çalışmalarla daha sağlıklı ve kaliteli hizmetin verileceği alanlar oluşturacağız’’ ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ve kursiyerler ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Subaşı’na teşekkür etti.