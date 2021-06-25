banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
İş dünyası kısa çalışma ödeneği uzatılsın diyor
İş dünyası kısa çalışma ödeneği uzatılsın diyor
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’

Kaçmaz ve Çavuş’a veda yemeği

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde tayini çıkan memurlar için veda yemeği organizasyonu yapıldı.

BİLECİK 25.06.2021, 12:12
Kaçmaz ve Çavuş’a veda yemeği

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde tayini çıkan memurlar için veda yemeği organizasyonu yapıldı.

Gölpazarı Öğretmen Evi Salonu’nda Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz ile Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Muhammet Refik Çavuş ve diğer memurlar için bir veda yemeği düzenlendi. Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, görev zaman zarfında tayini çıkan kişilerle çalışmalarından çok memnun olduğunu, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz ile Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Muhammet Refik Çavuş’un veda konuşmasının ardından salonda duygusal anlar yaşanırken, yemek, hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.

Öte yanda, Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz’ın Tunceli, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Muhammet Refik Çavuş ise Adıyaman’a tayini çıktığı öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
banner493