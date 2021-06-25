Kaçmaz ve Çavuş’a veda yemeği

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde tayini çıkan memurlar için veda yemeği organizasyonu yapıldı.

Gölpazarı Öğretmen Evi Salonu’nda Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz ile Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Muhammet Refik Çavuş ve diğer memurlar için bir veda yemeği düzenlendi. Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, görev zaman zarfında tayini çıkan kişilerle çalışmalarından çok memnun olduğunu, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz ile Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Muhammet Refik Çavuş’un veda konuşmasının ardından salonda duygusal anlar yaşanırken, yemek, hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.

Öte yanda, Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz’ın Tunceli, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Muhammet Refik Çavuş ise Adıyaman’a tayini çıktığı öğrenildi.