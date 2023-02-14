Jeneratörler afet bölgesinde

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine çok sayıda jeneratör gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremin ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderdiği jeneratörler devreye alındı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Bölgede en çok ısıtıcı ve elektriğe ihtiyaç varmış, bize iletildi bizde gereğini yaptık jeneratörleri bölgeye gönderdik” dedi.