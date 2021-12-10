Jandarmandan miniklere çizgi film

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce miniklere çizgi film izletilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Ve Çocuk Kısım Amirliğince "Güvenli Okul-Güvenli Gelecek" projesi kapsamında miniklere çizgi film izletilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yapılan proje hakkında bilgi veren Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, "Proje kapsamında Bozüyük’te bulunan Türkoğlu Mini Akademi Okulu’nda eğitim gören 73 çocuğumuza kişisel güvenlik tedbirleri ve trafik kuralları konularında bilgilendirme yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığınca ’Geleceğin Büyükleri Çocuklarımıza’ projesi kapsamınca jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek amacıyla hazırlanan ’Tim Jandarma’ çizgi filmi izletilerek, çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıtılmıştır" dedi.