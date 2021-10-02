Jandarmadan yaşlılara ziyaret

BİLECİK (İHA) – Bilecik’te jandarma ekipleri Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları tek tek ziyaret ettiler.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve personeli, ilçeye bağlı Bereket ve Oğulpaşa köylerinde ikamet eden yaşlıları köyde evinde ziyaret etti. Heyet ilk olarak Bereket köyünde ikamet eden 93 yaşındaki Bekir Serbest’i evinde ziyaret etti. Üsteğmen Ersoy, Serbest ile sohbet edip hal hatır sordu istek ve taleplerini dinleyerek, sağlık konularında bilgi aldı. Ardından Oğulpaşa köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Zekiye Günay’ı domates tarlasında ailesine yardım ederken gören Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ellerinden öperek, Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.

“Yaşlılarımız, bizim baş tacımızdır”

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Üsteğmen Ersoy” Yaşlılarımız, bizim baş tacımızdır. Her zaman ve her koşulda yanlarındayız. Yaşlı insanlarımızdan alacağımız hayır ve iyilik duaları ile güzel dilekleri, bizim için en anlamlı mükâfattır. Onlar için gereken ne ise yapmaya devam edeceğiz. Amacımız kimsesiz insanlarımızın yanında olmak, onları koruyup sahip çıkmak, dertlerini, sıkıntılarını çözmek; aynı zamanda da devletimizin şefkatli yüzünü vatandaşlarımıza yansıtmak, bu vesile ile gölgesinde yetiştiğimiz, sevgi ve saygıyı en çok hak eden çınarlarımızın, emektarlarımızın, büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyor, saygıdeğer büyüklerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler diliyorum” dedi.