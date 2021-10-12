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Jandarma traktör kazalarının önüne geçmek vatandaşlara eğitim verdi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, meydana gelen traktör kazalarının önüne geçmek için köylerde vatandaşlara bilgilendirme eğitimi verdi.

BİLECİK 12.10.2021, 10:28
Jandarma traktör kazalarının önüne geçmek vatandaşlara eğitim verdi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, meydana gelen traktör kazalarının önüne geçmek için köylerde vatandaşlara bilgilendirme eğitimi verdi.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Öcal Ersoy koordinesinde jandarma trafik ekiplerince, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kaza önüne geçebilmek, muhtemel traktör kazalarının önüne geçebilmek amaçlanıyor. Bu kapsamda Belenalan ve Soğcakpınar köylerinde Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy tarafından vatandaşlara eğitim verdi. Eğitimlerde, traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini veya ağır yaralanmasını engelleyen “Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi" kullanmaları konularında traktör sürücülerine kazalarda, arkadan çarpmanın önlenmesi için, ışık donanımlarının çalışır durumda olması, traktör römorklarına üçgen reflektör takılması ve tepe lambası ile birlikte traktörlerin görünürlüğünün arttırılmasının büyük öneme sahip olduğu konusuna dikkat çekildi.

Üreten, üretilene değer katan, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan çiftçilerin canlarının yanmaması için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten ekipler, olabilecek traktör kazalarını önlemek amacıyla traktör sürücülerinin bilgilendirilmesi, devrilmeye karşı koruma çerçevesinin monte ettirilmesi ile trafikte geceleri görünür olmanın önemi ve zorunluluğuna dikkat çektiler. Eğitimin sonunda trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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