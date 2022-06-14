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Jandarma teşkilatı 183 yaşında

Bilecik’te jandarma teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

BİLECİK 14.06.2022, 11:06
Jandarma teşkilatı 183 yaşında

Bilecik’te jandarma teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak tarafından Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla devam etti. Tören, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in mesajının okunmasıyla sona erdi.

Buradaki törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve askeri yetkililer hazır bulundu.

Ardından Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve beraberindeki heyet Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.

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