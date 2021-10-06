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Jandarma sokak hayvanları unutmadı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, sokak hayvanları için ormanlık alanlara mama ve su bıraktı.

BİLECİK 06.10.2021, 10:16
Jandarma sokak hayvanları unutmadı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, sokak hayvanları için ormanlık alanlara mama ve su bıraktı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Muzaffer Sandal, doğada ve sokaklarda yaşayan hayvanların bugün olduğu gibi her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Sandal, "İnsanoğlunun bilinçsiz müdahalesi sonucu başta sokak hayvanları olmak üzere doğada bulunan can dostlarımızın birçoğunun neslinin tükendiği, bazılarının da tükenmeye yüz tuttuğu gerçeğini bizlere hatırlatmaktadır. Özellikle yaklaşan kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için kapımızın önüne bir kap mama ve bir kap su bırakmak hatta mümkünse doğaya yem bırakmak önemli bir adım olacaktır. Bu kapsamda insanoğlunun doğanın sahibi değil bir parçası olduğu gerçeğine vurgu yapmak amacıyla Bilecik İl Jandarma Komutanlığı olarak doğada ve sokaklarımızda bulunan hayvanlarımızın bugün olduğu gibi her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz" dedi.

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