Jandarma özel öğrencileri misafir etti

Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel bireyler ve öğretmenler Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederken, yapılan faaliyetler renkli görüntülere sahne oldu.

Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel bireyler ve öğretmenleri jandarma araçları ile okullarından alınarak Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Burada jandarma personelleri tarafından jandarma hizmet araçlarının tanıtımı yapılırken, toplumsal olaylara müdahale köpeği ’Alfa’nın gösterisi herkesi hayran bıraktı. Ardından askerlerle birlikte yemek duası yapılarak yemen yiyen özel bireyler Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal’ı makamında ziyaret ettiler. Sandal, öğrencilerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çekildi. Ziyaret sonunda, özel öğrencilere jandarma şapkası ve ’Jandarma Çocuk Dergisi’ hediye edildi.

Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Komutan Sandal, ’Sevgi varsa, engel yoktur’ ilkesinden hareketle, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı olarak her zaman çocuklarımızın huzur ve güvenliği için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetleri aralıksız devam edecektir” dedi.