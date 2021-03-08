Jandarma kadınlara karanfil dağıttı

Bilecik’te jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde çalışan kadınlara günün anısına kırmızı karanfil hediye ettiler. Jandarma ekipleri sorumluluk alanında bulunan köylerde de evleri tek tek ziyaret ederek kadınlara kırmızı karanfil verdiler. Ziyaret sırasında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren ekipler, uygulamanın telefonlara indirilmesi durumunda herhangi bir şiddet olayında tek butonla ihbarda bulunulabileceğini aktardı. Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen hatırlatmasında bulundular.