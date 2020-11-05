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İzmir’e 700 battaniye gönderildi

İZMİR'E 700 BATTANİYE GÖNDERİLDİ

BİLECİK 05.11.2020, 14:17
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İzmir’e 700 battaniye gönderildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde deprem bölgesi İzmir’e gönderilme üzerine kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 700 adet battaniye yola çıktı.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından ilçede yapılan yardım kampanyasına Pazaryeri halkı yoğun ilgi gösterdi. Pazaryeri ilçesinde yardımsever vatandaşlardan ve esnaflardan toplanan yeni battaniyeler İzmir’de depremden zarar gören ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ AFAD’a teslim edildi. Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi vatandaşlara standart yardım kolisi ve yeni battaniye yardımları için İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları konusunda bilgilendirdi.

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