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İyi Dersler Şoför Amca eğitimi verildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ’İyi Dersler Şoför Amca’ projesi hayata geçirilirken, okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine seminer verildi.

BİLECİK 09.04.2021, 15:52
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İyi Dersler Şoför Amca eğitimi verildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ’İyi Dersler Şoför Amca’ projesi hayata geçirilirken, okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine seminer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının da katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Trafikte Sorumluluk Hareketi projesi kapsamında, ’İyi Dersler Şoför Amca’ projesi hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri ve ilgili mevzuat konusunda bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla seminer verildi. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçe merkezi ve köylerinde bulunan okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Cengiz ve İlçe Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy tarafından eğitimi verildi. Eğitim sonrası servis şoförlerine katılım belgesi verildi
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