İtfaiyeye Genç Kızılay gönüllülerinden ziyaret

Bozüyük Genç Kızılay gönüllüleri Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek personelin İtfaiyeciler Haftası’nı kutladılar.

Kızılay gönüllüleri; yangın ve kurtarma çalışmalarında, gece-gündüz, bayram-tatil demeden, fedakâr bir şekilde görev yapan itfaiye teşkilatına; göstermiş oldukları olağanüstü gayret nedeniyle teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. İtfaiye personeli de misafirlerine bu anlamlı ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek yangın söndürme ve yaralı kurtarma konusunda bilgi verdiler.