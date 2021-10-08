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İtfaiyeden fabrikada yangın eğitimi

Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından bir fabrikanın personellerine yönelik yangın eğitimi verildi.

BİLECİK 08.10.2021, 17:31
İtfaiyeden fabrikada yangın eğitimi

Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından bir fabrikanın personellerine yönelik yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından fabrika bahçesinde verilen yangın eğitiminde, yanma ve yangın, söndürme maddeleri, yangın yerindeki tehlikeler, yangın malzeme bilgisi, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Fabrika personeline ayrıca yangın ve meydana gelebilecek yaralanmalarda yaralı kurtarılması konusunda bilgiler verilerek mutfak yangınları gibi diğer yangınlara da nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve müdahale konularında yapılan yanlışlar anlatıldı. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitimde ayrıca yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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