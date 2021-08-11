banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı mı?
Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı mı?
Fenerbahçe'den transfer bombası!
Fenerbahçe'den transfer bombası!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında yangın eğitimlerine devam ediyor.

BİLECİK 11.08.2021, 11:09
İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında yangın eğitimlerine devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, vatani görevini Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığı’nda yapmakta olan askerlere yangın ve acil durumlara müdahale eğitimi verildi. Askerlere, yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, orman yangınlarına müdahale konularında ayrıntılı teorik yangın eğitimi verilirken yangına müdahalede en önemli unsurun güvenlik olduğu vurgulandı.

Verilen eğitimlerin ardından yangınlara müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitim çalışmasının sonunda ise eğitimini başarıyla tamamlayan askerlere sertifika verileceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
28°
açık