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İstiklâl Marşı coşkuyla okundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatı üzerine tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik ve ilçelerindeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.
BİLECİK 11.01.2021, 14:11
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatı üzerine tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik ve ilçelerindeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.Öğrencilerle beraber her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı coşkuyla okunan İstiklâl Marşı uzun süredir devam korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle okunamıyordu. İstiklal Marşı, tüm Türkiye’de aynı saatte hep bir ağızdan okundu. Bu kapsamda Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu bahçesinde Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katılımı ile bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşku ile okundu.
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