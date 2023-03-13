İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı

Bilecik’te İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi. Lise öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy’u anlatan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Vali Yardımcısı Akın Ağca,Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve kurum müdürleri katıldı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’u anmak, daha iyi tanımak ve İstiklal Marşı’nın 102’nci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Müdürü Zaim Akbulut açılış konuşmasını yaptı. Akbulut, konuşmasının bir bölümünde, "Milli bilincin uyanmasını sağlayan, kahramanlık destanımız, heybetli kimliğimiz, vatan sevgisi ve özgürlük aşkımız, İstiklâl Marşımız, milletimizin bu zor günlerinde ’Korkma’ seslenişiyle Mehmet Akif in kaleminden satırlara dökülmeye başlamıştır. Mehmet Akif, verilen bağımsızlık mücadelesi sonunda elde edilen neticeyi de istiklal marşımızın son iki dizesinde ’Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklâl’ ifadeleri ile tamamlamıştır. Arnavut bir babanın ve Buharalı bir annenin, İstanbullu çocuğu olan Akif, Maveraün nehri, Balkanların ve ana merkez İstanbul’un birikimini, kadim medeniyetimizin gönül ve din coğrafyamızın kodlarını sembolik olarak barındırmaktadır" dedi.

Açılış konuşmasından sonra İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Ertuğrul Gazi Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen, günün anlam ve önemiyle ilgili tiyatro gösterimi sergilendi. Gösterinin ardından Bilecik Valiliği adına düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arasında İstiklal Marşı’nı ezbere okuma ve liseler arasında Mehmet Akif şiirlerini okuma yarışmasında birinci olan öğrenciler etkili okuyuşlarını sundu.

Daha sonra yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde ilk üçe giren öğrenciler yönelik ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından verildi.