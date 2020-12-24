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İşletme sahibinin sahip çıktığı yaralı şahin tedavi altına alındı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaralı hale bulunan şahin, teslim edildiği Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.
BİLECİK 24.12.2020, 15:44
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaralı hale bulunan şahin, teslim edildiği Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.Bilecik - Sakarya karayolunda bulunan bir tesiste işletmecilik yapan Furkan Kuzu, yol kenarında yaralı vaziyette bir şahin gördü. Şahini bulunduğu yerden alan Kuzu, Osmaneli Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü arayarak durum hakkında bilgi verdi. Yaralı kuşu teslim alan Belediye Veterineri Bahadır Kaya, tedavi altına alınan şahinin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağını bildirirken, duyarlı davranışından dolayı tesis sahibi Furkan Kuzu’ya teşekkür etti.
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