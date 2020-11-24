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İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde karayollarında çalışan müteahhit firma ekiplerinin yol çizgi çalışmalarında kullandıkları dubaları toplama şekli amatör kameralara yansıdı. Hem pratik hem de tehlikeli bu çalışmayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BİLECİK 24.11.2020, 13:53
İşçinin duba toplama tekniği şaşkına çevirdi
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde karayollarında çalışan müteahhit firma ekiplerinin yol çizgi çalışmalarında kullandıkları dubaları toplama şekli amatör kameralara yansıdı. Hem pratik hem de tehlikeli bu çalışmayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bozüyük-Söğüt karayolunda bakım çalışması yapan ekipler tarafından yolda çizgi çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından sürücülerin çizgilerden geçmesini önlemek amacıyla konulan dubaları toplama işlemi amatör kameralarca görüntülendi. Seyir halindeki bir kamyonetin arka kısmındaki bir bölüme oturarak dubaları toplayan işçinin görüntüleri pratik olmakla birlikte bir o kadar da tehlikeli olarak yorumlandı.
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