İşbirliği toplantısı, telekonferans yöntemi ile yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Lokman Hekim Üniversitesi arasında işbirliği toplantısı, telekonferans yöntemi ile yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve iki üniversiteden çok sayıda akademisyenin katıldığı toplantı gerçekleşti. Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda iki üniversite arasında gelecek dönemde yapılabilecek işbirliği konuları değerlendirildi.