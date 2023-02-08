İrfan Yılmaz Konağı’nda restorasyon çalışmalarının sonuna gelindi

Osmaneli Belediyesi’nin yapımını üstlendiği İrfan Yılmaz Konağında restorasyon çalışmalarının sonuna gelindi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, şubat ayı belediye meclis toplantısını Kültür-Sanat-Spor Evi İrfan Yılmaz Konağı’nda yapacaklarını söyledi. Şahin, "Konağımızda meclis toplantılarının yanı sıra müzik kursları, folklor, sanat, sinema ve benzeri sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra sinema etkinlikleri, nikah törenleri yeni mekanımızda yapılacak. Yine sporcularımız için alt katımızdaki salon kullanılacak. Kısaca restorasyonunu tamamladığımız konak bundan sonra halkımızın ve özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin uğrak yeri olacak. İlçemiz için hayırlı olsun” dedi.